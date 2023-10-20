«Люди продавали дома»: в Челнах возбудили дело о «рыбной пирамиде» с ущербом в миллиард

На доверии татарстанцев решили заработать через «рыбный бизнес»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Общий ущерб уже достиг миллиарда рублей»

Очередную финансовую аферу раскручивают в Татарстане. Только недавно «Татар-информ» рассказывал о блогерах, продававших дешевые туры в Дубай, от которых пострадали почти тысяча человек. И вот новая история – на доверии татарстанцев решили заработать через «рыбный бизнес».

Историю о новой схеме мошенничества «Татар-информу» рассказал агентству известный адвокат Руслан Нагиев. Сергей и Татьяна Решетовы из Набережных Челнов предлагали вкладываться под огромные проценты в нечто, очень напоминающее финансовую пирамиду.

«Порядка десяти человек заключили со мной соглашения на оказание юридической помощи. Помимо этого, я состою в группе, где собрались пострадавшие, оказываю им общую консультацию бесплатно. Сейчас там больше 450 человек. Если в истории с турами в Дубай люди платили за путевки от 30 до 150 тысяч рублей, то в этой истории люди несли деньги десятками миллионов. Общий ущерб потерпевшим сейчас уже более миллиарда рублей», – рассказал он.

По словам адвоката, только его доверители отдали Решетовым порядка 10-15 миллионов рублей каждый

Условия обогащения Решетовы предлагали простые – вкладчикам нужно было передать им определенную сумму, допустим, миллион рублей, после этого они начинали выплачивать инвестору проценты от этой суммы: 5, 10, 15% ежемесячно.

По словам адвоката Руслана Нагиева, только его доверители отдали Решетовым порядка 10-15 миллионов рублей каждый Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ожидая огромных процентов, люди брали кредиты, закладывали дома и квартиры»

По словам Руслана Нагиева, легенда была такая – Решетовы якобы закупают рыбу и морепродукты на деньги вкладчиков, потом выгодно их перепродают и выплачивают проценты. В сентябре этого года Решетовы исчезли и перестали выходить на связь.

«Об этом деле я узнал от своего давнего доверителя. Когда-то я представлял его интересы в качестве адвоката. Он обратился ко мне как пострадавший, рассказал, что передал Татьяне Решетовой 10 миллионов рублей. Ему обещали выплачивать по 10% от этой суммы ежемесячно. Два месяца ему выплачивали эти деньги, то есть он успел получить 2 миллиона рублей. Глядя на этот успех, некоторые его родственники заложили дома и квартиры, взяли кредиты под залог имущества и также передали Решетовым деньги», – сказал он.

По личной договоренности Решетовы брали на себя обязательства по выплате кредитов за вкладчиков. А вкладчикам помимо выплаты кредитов обещали еще и баснословные проценты.

«Сейчас семья Решетовых пропала, люди остались без денег и с огромными долгами. Некоторые из пострадавших должны выплачивать по 250-300 тысяч рублей кредитов ежемесячно. Для наших граждан это большие деньги. Многие сейчас в панике, часть людей остались без жилья, так как закладывали его ради кредита», – объяснил Руслан Нагиев.

У Решетовых была налажена и работа с банками. По словам Руслана Нагиева, несколько человек брали ипотеку под строительство домов в известных банках и оформляли передачу денег Татьяне Решетовой как застройщику.

«Люди брали деньги в банке и перечисляли деньги на счет организации Татьяны Решетовой, она выступала как застройщик. Вот здесь начинают появляться вопросы к сотрудникам банков. По рассказам пострадавших, в конкретном банке люди их встречали и знали, что от них требуется. А деньги им выдавали легко и быстро», – рассказал адвокат.

Уголовное дело насчитывает десятки эпизодов, заявления пишут ежедневно, сотрудники внутренних органов не успевают опрашивать всех потерпевших Фото: chelny-biz.ru

«В полиции стоит очередь из потерпевших»

Сейчас, по словам Руслана Нагиева, на Сергея и Татьяну Решетова возбуждено уголовное дело, но они скрываются от следствия.

«В отношении обоих Решетовых возбуждено уголовное дело, а также на неустановленных лиц – участников мошеннической схемы. Уголовное дело насчитывает десятки эпизодов, заявления пишут ежедневно, сотрудники внутренних органов даже рассказывали мне, что они не успевают опрашивать всех потерпевших. Каждое заявление и опрос потерпевшего занимает около трех часов. Там сейчас можно сказать очередь стоит на подачу заявления. Уголовное дело возбудили в течение 10 дней, мои подзащитные обращались в полицию в Набережных Челнах. Вообще есть много потерпевших из разных регионов страны. Мне писали даже из Москвы», – рассказал он.

Получится ли вернуть деньги пострадавших?

Суммы Решетовым передавали большие, деньги у них должны быть. Даже если кому-то вернут деньги, уже хорошо. Сейчас многие пострадавшие даже не рассчитывают на возврат. Люди хотят избавиться от непомерных ежемесячных выплат по кредитам. Потому что они не могут платить 150-300 тысяч рублей в месяц. Некоторые госслужащие даже обращались ко мне, говорят, что не в состоянии оплачивать такие суммы.

По моей информации, на уловку Решетовых попались даже люди, занимающие высокие должности в Татарстане, но они не будут обращаться в полицию и участвовать в разбирательствах, чтобы не навредить своей репутации.

Некоторые пострадавшие могут списать долги через банкротство физических лиц. Каждый случай нужно разбирать отдельно. Тех, кто решил подать на банкротство, я перенаправляю к своим коллегам. Поспособствовать признанию банкротства может возбужденное уголовное дело – оно говорит о том, что человека признали потерпевшим и зафиксирован факт того, что он пострадал.

По личной договоренности Решетовы брали на себя обязательства по выплате кредитов за вкладчиков. А вкладчикам помимо выплаты кредитов обещали еще и баснословные проценты Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Деньги нужны были на реабилитацию сына-инвалида»

Надежда – одна из обманутых Решетовыми – рассказала «Татар-информу» свою историю.

«Меня с Татьяной познакомила подруга, которая с ней успешно сотрудничала более 10 лет. Я ей поверила и рискнула. Мне нужны были деньги на реабилитацию сына-инвалида. Максимально ему можно помочь, пока он маленький», — рассказала она.

Своих накоплений у Надежды не было, и тогда Татьяна Решетова предложила ей взять кредит. Она пообещала Надежде, что будет его выплачивать и у нее будут оставаться дополнительные деньги от процента от вклада. Несмотря на то что у женщины уже была ипотека, за которую ей ежемесячно приходилось отдавать немалую сумму, она согласилась.

«Я не думала, что мне вообще могут одобрить кредит из-за ипотеки, но у Татьяны были свои договоренности с работниками банков. Когда я пришла оформлять кредит, меня отвели к определенному человеку и быстро все оформили. Сумму мне выдали даже больше, чем моя ипотека. Мне выдали 3 миллиона рублей на десять лет, каждый месяц я должна была платить по 97 тысяч рублей», – сказала она.

По словам Надежды, Татьяна написала расписку, что обязуется платить и кредит, и проценты с вклада.

«Платила она вовремя, дивиденды я получала раз в два месяца – 10%. В этом году в мае Татьяна попросила меня взять еще один кредит. По той же схеме я оформила заем еще на миллион рублей. Моя мама, увидев мой успех, тоже вложила в бизнес Решетовых свои накопления, около 700 тысяч рублей», – сказала она.

В сентябре этого года Решетова перестала выходить на связь, выплаты на счет Надежды также прекратились. Через какое-то время она дала о себе знать, предложила Надежде взять кредитные каникулы в банке, потому что у нее якобы возникли временные проблемы с банком, а потом снова исчезла.

«Сообщники делают вид, что сами стали жертвами. Хочу, чтобы их привлекли»

Челнинец Андрей решил вложиться в «рыбный бизнес» по совету коллеги, только вот денежные претензии у него остались не к Решетовым.

«В июле прошлого года мой коллега Булат предложил вложить деньги в рыбный бизнес, я сначала сомневался, потому что сам бизнесмен и знаю, что выплаты 10-15 процентов в месяц – это очень много. Но у нас было много общих знакомых, и поэтому поначалу я вложил 100 тысяч рублей, потом забирал проценты и вкладывал уже 200 тысяч рублей. Так все и дошло до 6 миллионов рублей», – рассказал он.

Скриншоты предоставлены Андреем

По словам Андрея, в конце июля Булат и его знакомая, которым он передавал деньги, должны были отдать ему выплату – около 250 тысяч рублей, но этого не случилось из-за «временных проблем с банком».

«Я знаю, что Булат и его знакомая Чулпан работали с Решетовыми. Также я знаю, что в один день, когда произошла “проблема с выплатами”, Булат и Чулпан поссорились с Решетовыми из-за денег. Напрямую с Решетовыми я контактировал только один раз, переводил деньги на счет Сергея, но я все остальное время работал с Булатом и его знакомой. Я хочу, чтобы их обоих привлекли как сообщников. Но сейчас они делают вид, что сами стали жертвами обмана и написали заявление в полицию, как и другие потерпевшие», – рассказал он.

По словам Андрея, у Булата и Чулпан за короткий срок работы с Решетовыми начали быстро появляться дорогие машины и квартиры. Он уверен, что те попросту утаивали часть денег от «рыбных дельцов» и наживались на вкладчиках.

Скриншоты предоставлены Адреем

«Я не скрываюсь и намерен рассчитаться по всем долгам»

Около 10 дней назад Сергей Решетов появился ненадолго в группе с пострадавшими. Он оставил сообщение, в котором рассказал, что деньги выплатит, а угрозы ему и его семье только препятствуют этому процессу.

«На сегодняшний день я считаю необходимым довести до сведения всех заинтересованных лиц то, что я не скрываюсь и намерен рассчитаться по всем долговым обязательствам, которые у меня есть перед людьми. Но для этого мне необходимо работать и заниматься делами, поэтому я уехал из больницы, но не пропал со связи», – начал он.

В сообщении Сергей говорит, что он пытался выстроить конструктивный диалог с вкладчиками, но вместо этого услышал угрозы и получил порцию агрессии.

«В такой обстановке работать и разрешить сложившуюся ситуацию невозможно. Я никого не собираюсь обманывать. Даст бог, я рассчитаюсь по всем обязательствам. Я думаю, каждый разумный человек понимает, что это в его интересах. Дикая травля, которую устроили на меня, и членов моей семьи, и детей, не способствует выполнению мною обязательств. Я извиняюсь перед всеми за сложившуюся ситуацию, я и моя семья очень тяжело морально все происходящее переживают, и, повторюсь, я твердо намерен рассчитаться по всем долгам», – написал он.

Сергей попросил отнестись с пониманием и прекратить травлю.

«Не распускайте слухи, которые не соответствуют действительности, и проявите терпение: в ближайшее время я начну рассчитываться по долговым обязательствам. И чисто по-человечески хочу сказать, что обидно оттого, что люди, которые долгое время с нами зарабатывали большие деньги, сейчас готовы просто растерзать нас с детьми, не проявляя никакого понимания», – подытожил он.

…

Так или иначе, но ситуация очень напоминает историю с блогерами и продажей дешевых туров в Дубай. Как будут разворачиваться события дальше, вернут ли «рыбные бизнесмены» деньги своим вкладчикам, покажет время.