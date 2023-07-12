Полиция проводит проверку после поджога Mercedes в Казани

Сотрудники полиции проводят проверку по факту поджога Mercedes-Benz в Советском районе Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сообщение о том, что в Советском районе города горит Mercedes-Benz, поступило в 3:20. На место отправилось отделение ПСЧ №6. Горение происходило внутри салона, угроза распространения огня на соседние строения и машины отсутствовала. Уже через шесть минут пожарные справились с огнем.

Как удалось выяснить правоохранителям, неизвестный мужчина разбил стекло автомобиля, поджег его и с места происшествия скрылся.

В настоящее время полицейские изучают видеозаписи, опрашивают очевидцев происшествия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.