Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полиция проводит проверку после поджога Mercedes в Казани
Сотрудники полиции проводят проверку по факту поджога Mercedes-Benz в Советском районе Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сообщение о том, что в Советском районе города горит Mercedes-Benz, поступило в 3:20. На место отправилось отделение ПСЧ №6. Горение происходило внутри салона, угроза распространения огня на соседние строения и машины отсутствовала. Уже через шесть минут пожарные справились с огнем.
Как удалось выяснить правоохранителям, неизвестный мужчина разбил стекло автомобиля, поджег его и с места происшествия скрылся.
В настоящее время полицейские изучают видеозаписи, опрашивают очевидцев происшествия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа