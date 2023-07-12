news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 июля 2023 14:51

Полиция проводит проверку после поджога Mercedes в Казани

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сотрудники полиции проводят проверку по факту поджога Mercedes-Benz в Советском районе Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сообщение о том, что в Советском районе города горит Mercedes-Benz, поступило в 3:20. На место отправилось отделение ПСЧ №6. Горение происходило внутри салона, угроза распространения огня на соседние строения и машины отсутствовала. Уже через шесть минут пожарные справились с огнем.

Как удалось выяснить правоохранителям, неизвестный мужчина разбил стекло автомобиля, поджег его и с места происшествия скрылся.

В настоящее время полицейские изучают видеозаписи, опрашивают очевидцев происшествия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

#поджог машин #Казань
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное