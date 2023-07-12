На видео попал момент поджога иномарки на территории казанского ЖК

Очевидцы сняли на видео поджог иномарки на улице Кариева в Казани. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что в Советском районе города горит Mercedes-Benz, поступило в 3:20. На место отправилось отделение ПСЧ №6.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Горение происходило внутри салона, угроза распространения огня на соседние строения и машины отсутствовала. Уже через шесть минут пожарные справились с огнем.

В результате пожара никто не пострадал, но салон автомобиля сгорел на площади 2 квадратных метра.