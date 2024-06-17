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Полиция опрашивает соседей после избиения ребенка в Казани
Полиция проводит расследование вопиющего случая жестокого обращения с ребенком в Казани, где пьяный мужчина нанес телесные повреждения своему 7-летнему сыну.
Как сообщили в УМВД по Казани, 40-летний житель города, находясь в состоянии опьянения, жестоко избил малолетнего сына. Мужчина уже задержан и доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия по улице Амирхана. Они опрашивают соседей, изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливая все детали и обстоятельства этого резонансного инцидента.
Ранее в соцсетях появилось шокирующее видео, на котором пьяный мужчина издевался над маленьким ребенком: оскорблял, бил по лицу, щипал, объясняя свои садистские действия желанием «научить» сына. В какой-то момент измученный мальчик упал со скамейки на асфальт.
По данным «Татар-информа», пострадавший мальчик страдает серьезным заболеванием, что еще больше усугубляет тяжесть содеянного в отношении него преступления.
Прокуратура Татарстана взяла ситуацию на особый контроль. В отношении отца-садиста уже возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Пострадавший ребенок будет направлен на судмедэкспертизу.
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