Полиция нашла челнинца в черном плаще, фото которого в соцсетях переполошило весь город

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, сотрудники полиции нашли жителя Набережных Челнов, фото которого появилось сегодня во многих городских группах в соцсетях.

В пабликах сообщалось, что мужчина ходил по Челнам в балаклаве, черном плаще, а на плече у него якобы висело что-то похожее на винтовку.

Как добавили агентству в пресс-службе ведомства, челнинец просто шел на работу. На плече у него висел зонт. Как стало известно агентству, мужчине 25 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что полицейские Челнов ищут мужчину в черном плаще, фото которого переполошило весь город.