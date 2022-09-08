Полицейские Челнов ищут мужчину в черном плаще, фото которого переполошило весь город

Утром в пабликах Челнов появилось пугающее сообщение – по городу ходит мужчина в черном плаще, балаклаве и якобы с ружьем на плече. Появились комментарии о том, что этот человек с психическими отклонениями, который не так давно якобы ушел из больницы.

Фото: © соцсети

Как стало известно агентству, сообщение о подозрительном мужчине поступило около девяти утра.

«Наружные службы ориентированы на установление и поиск данного человека для выяснения всех данных по фактам, появившимся в соцсетях», – рассказали «Татар-информу» в МВД по РТ.

Информация, которая появилась ранее о том, что мужчина задержан, подчеркнули в МВД республики, не соответствует действительности.