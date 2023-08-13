В храме Киево-Печерской лавры вандал повредил икону Спасителя

На службе в Киево-Печерской лавре мужчина попытался разбить камнем икону, сообщает каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram-канале.

Как указано в сообщении, мужчина вошел в храм во время литургии, после чего два раза ударил камнем по иконе Спасителя.

На размещенных фотографиях видно, что злоумышленнику удалось разбить стекло, защищавшее икону. Вандала остановили прихожане храма, на место прибыли полицейские и следственно-оперативная группа.