Полиция Казани проводит проверку после видео с избиением собаки в лифте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о жестоком обращении с животными поступило в отдел полиции «Юдино». Позже видеозапись жестокого обращения с животным появилась в социальных сетях.

Установлено, что жительница одного из домов, находясь в лифте, избивает домашнего питомца ногой по голове.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, что случаем с избиением животного заинтересовалась прокуратура Татарстана.