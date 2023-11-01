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Полиция Казани проводит проверку после видео с избиением собаки в лифте
Полиция Казани проводит проверку после видео с избиением собаки в лифте, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщение о жестоком обращении с животными поступило в отдел полиции «Юдино». Позже видеозапись жестокого обращения с животным появилась в социальных сетях.
Установлено, что жительница одного из домов, находясь в лифте, избивает домашнего питомца ногой по голове.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее мы сообщали, что случаем с избиением животного заинтересовалась прокуратура Татарстана.
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