Прокуратура проверит действия полицейских после публикации об избиении собаки в Казани

Сегодня местных Telegram-каналах появились очередные кадры жестокого обращения с животными. Так, пользователи опубликовали видеозапись, на которой жительница поселка Залесный издевается над питбулем. Женщина пинает собаку и наступает ей на голову. После в лифте остались следы крови собаки.

Как пишут пользователи, муж тоже частенько измывается над питомцем и заставляет бросаться на других псов. Пару недель назад питбуль покусал одного до крови, а на днях пострадал соседский пес.

Кроме того, у супружеской пары есть пятилетняя дочка, а из их квартиры постоянно слышны крики и звуки драки.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по данному сообщению организована проверка.

«Прокурору Кировского района поручено проверить информацию на предмет законности процессуального решения сотрудников полиции по факту жестокого обращения с животным, а также благополучие семьи и не находится ли ребенок в социально опасном положении», – указали в ведомстве.