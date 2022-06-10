Полиция ищет осквернивших могилу на кладбище в Актаныше

Сегодня в селе Актаныш неизвестные спилили православный крест на могиле на местном кладбище. Очевидцы, заметив это, обратились в полицию. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

На место сразу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции в данный момент ищут осквернивших могилу. В ОМВД России по Актанышскому району по этому случаю началась проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее агентство сообщало о том, что глава Актанышского района Энгель Фаттахов подал в отставку, назвав спил креста на кладбище провокацией.