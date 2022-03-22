Полицейским Менделеевска выделят арендное жилье и участки под строительство

В Менделеевском районе Татарстана по поручению Президента РТ Рустама Минниханова разработан ряд социальных мер поддержки как действующих, так и вновь поступающих на службу сотрудников органов внутренних дел. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель главы Менделеевского муниципального района Лейсан Галеева.

По ее словам, вновь поступающим работникам будет выделено арендное жилье по программе Госжилфонда, предоставлены земельные участки под арендное строительство.

В новом доме будет предоставлено десять квартир (шесть однокомнатных и четыре двухкомнатных) сотрудникам отдела МВД, нуждающимся в улучшении жилищных условий и не имеющим жилья на территории Менделеевского района. Срок сдачи дома — август 2022 года.

Родители, которые работают в отделе МВД по Менделеевскому району, будут освобождены от платы за детский сад и за питание за детей в образовательных учреждениях города.

Кроме того, полицейским будут предоставлены абонементы в плавательный бассейн «Нептун» и спортивно-оздоровительный комплекс «Химик», путевки и туры выходного дня в санаторий «Ижминводы».

«Некомплект в отделе МВД России по Менделеевскому району составляет 22,2% — это 22 человека. Совместными усилиями мы должны будем решить этот острый кадровый вопрос», — отметила докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Тукаевском районе построят многоквартирный дом для медработников.