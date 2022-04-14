news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
14 апреля 2022  16:52
Павел Климчак

Полицейские задержали продавца, который повредил машину казанца огромным ножом

news_top_970_100

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Ахмерова мужчина с ножом повредил автомобиль местного жителя.

На место прибыли стражи порядка, которые выяснили, что в районе половины двенадцатого дня в мясной магазин приехал мужчина. Внутри между ним и продавцом возник конфликт, в результате которого продавец выбежал на улицу за посетителем и повредил его автомобиль огромным ножом.

Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Однако пострадавший отказался писать заявление. Сам он не получил никаких травм. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, по данному факту проводится проверка.

Ранее агентство сообщало о том, что на видео попало, как в Казани мужчина огромным ножом повредил автомобиль.

#нож #автомобиль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное