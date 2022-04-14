На видео попало, как в Казани мужчина огромным ножом повредил автомобиль

В социальных сетях появилось видео с записи камеры видеонаблюдения, на котором между двумя мужчинами произошел некий конфликт. Один из них преследует другого с огромным ножом. Когда второй мужчина добирается до своего автомобиля, первый начинает бить по нему ножом. Так, он разбил переднюю фару и снес боковое зеркало.

Как сообщает автор публикации, инцидент произошел около мясного магазина «Антрекот» на улице Ахмерова.

«Все в порядке, все урегулировали, никаких проблем нет», – прокомментировали корреспонденту «Татар-информа» в самом мясном магазине.

Больше никакой информацией в магазине с агентством не поделились.