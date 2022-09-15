Полицейские задержали поджигателя автомобилей в Челнах

Около трех ночи в полицию поступило сообщение от жителя Челнов, который сообщил, что его автомобиль горит. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Как стало известно агентству, речь шла об автомобиле BMW X6.

Полицейские установили, что машина была подожжена. Стражам порядка удалось по горячим следам задержать поджигателя. Им оказался 40-летний мужчина. Мужчина во всем сознался и раскаялся.

В настоящее время устанавливаются размер ущерба и мотивы преступления. В результате поджога пострадали 7 автомобилей. По предварительным данным, три машины восстановлению не подлежат.

В отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью в Челнах подожгли автомобили. Огнем были повреждены семь машин, две из них сгорели дотла. Видео пожара удалось снять очевидцам.