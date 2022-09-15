Ночью в Челнах подожгли машины, две легковушки сгорели дотла, пять повреждены частично

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что напротив дома №80а по Московскому проспекту в Челнах горят машины поступило сегодня в 02.56, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Считанные минуты потребовались пожарным, чтобы приехать на место. К тому моменту полыхали семь автомобилей. В результате пожар полностью уничтожил BMW и Chevrolet. Ещё пять машин получили серьезные повреждения.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

У внедорожника Hyundai обуглены капот, крыло, правые двери и крыша. Еще один внедорожник BMW X6 получил повреждения бампера, фар и двери. Не повезло также Mitsubishi Pagero Sport – огонь испортил капот, передние бампер и фары. Также пожаром повреждены две «Лады», у них обгорели бампер и фары.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 11,1 кв.м. Предполагаемая причина пожара – поджог.