news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
15 сентября 2022  08:31
Полина Шевчук

Ночью в Челнах подожгли машины, две легковушки сгорели дотла, пять повреждены частично

news_top_970_100
Ночью в Челнах подожгли машины, две легковушки сгорели дотла, пять повреждены частично
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что напротив дома №80а по Московскому проспекту в Челнах горят машины поступило сегодня в 02.56, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Считанные минуты потребовались пожарным, чтобы приехать на место. К тому моменту полыхали семь автомобилей. В результате пожар полностью уничтожил BMW и Chevrolet. Ещё пять машин получили серьезные повреждения.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

У внедорожника Hyundai обуглены капот, крыло, правые двери и крыша. Еще один внедорожник BMW X6 получил повреждения бампера, фар и двери. Не повезло также Mitsubishi Pagero Sport – огонь испортил капот, передние бампер и фары. Также пожаром повреждены две «Лады», у них обгорели бампер и фары.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 11,1 кв.м. Предполагаемая причина пожара – поджог.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#сгорели автомобили #поджог #МЧС РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100