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Полицейские задержали поджигателя автомобилей на Гудованцева в Казани
Минувшей ночью в отдел полиции поступила информация о том, что во дворах домов по улицам Гудованцева и Беломорская произошли возгорания пяти автомобилей, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.
Выяснилось, что пьяный мужчина поджег три машины на Беломорской, после чего пришел во двор дома на Гудованцева и поджег еще два авто.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что этой ночью в Казани подожгли две «Лады», два автомобиля Hyundai и Nissan.
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