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Руc Тат
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Происшествия 1 марта 2023 15:33

Полицейские задержали поджигателя автомобилей на Гудованцева в Казани

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Минувшей ночью в отдел полиции поступила информация о том, что во дворах домов по улицам Гудованцева и Беломорская произошли возгорания пяти автомобилей, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

Выяснилось, что пьяный мужчина поджег три машины на Беломорской, после чего пришел во двор дома на Гудованцева и поджег еще два авто.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что этой ночью в Казани подожгли две «Лады», два автомобиля Hyundai и Nissan.

#поджог машин #сгорело авто #МЧС РТ
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