Полицейские задержали поджигателя автомобилей на Гудованцева в Казани

Минувшей ночью в отдел полиции поступила информация о том, что во дворах домов по улицам Гудованцева и Беломорская произошли возгорания пяти автомобилей, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

Выяснилось, что пьяный мужчина поджег три машины на Беломорской, после чего пришел во двор дома на Гудованцева и поджег еще два авто.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что этой ночью в Казани подожгли две «Лады», два автомобиля Hyundai и Nissan.