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Ночью на Гудованцева в Казани подожгли несколько авто
Первое сообщение о пожаре напротив дома № 15 по улице Гудованцева в Казани поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 2.33, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте было установлено, что горят сразу три автомобиля – «Лада», Hyundai и Nissan. Площадь горения составила 15 квадратных метров.
В 5.43 еще одно сообщение. На этот раз горели легковушки «Лада» и Hyundai у дома № 49 по Гудованцева. Огонь частично уничтожил салон и корпус автомобилей. Площадь пожара составила 4 кв. метра.
В обоих случаях причина возгорания – поджог.
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