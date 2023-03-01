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Происшествия 1 марта 2023 08:11

Ночью на Гудованцева в Казани подожгли несколько авто

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Ночью на Гудованцева в Казани подожгли несколько авто
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Первое сообщение о пожаре напротив дома № 15 по улице Гудованцева в Казани поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 2.33, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горят сразу три автомобиля – «Лада», Hyundai и Nissan. Площадь горения составила 15 квадратных метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 5.43 еще одно сообщение. На этот раз горели легковушки «Лада» и Hyundai у дома № 49 по Гудованцева. Огонь частично уничтожил салон и корпус автомобилей. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

В обоих случаях причина возгорания – поджог.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#поджог машин #сгорело авто #МЧС РТ
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