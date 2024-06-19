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Полицейские задержали мужчину, который ранил ножом 17-летнюю девушку в Казани
В Казани полицейские задержали мужчину, который ранил в шею 17-летнюю девушку во время конфликта на улице, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на видео в социальных сетях, на котором было запечатлено место происшествия с пострадавшей от удара ножом несовершеннолетней.
По указанному адресу на улице Гудованцева незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Удалось установить, что между мужчиной и 17-летней девушкой произошел конфликт, в результате которого он нанес ей ножевое ранение в область шеи.
Полицейские задержали подозреваемого – 50-летнего жителя Казани. Пострадавшую несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
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