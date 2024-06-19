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Происшествия 19 июня 2024 10:49

В Казани мужчина ранил ножом в шею 17-летнюю девушку

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В Казани мужчина напал на 17-летнюю девушку возле жилого дома и нанес ей ножевое ранение в шею. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Республике Татарстан Павлу Олейнику лично взять на контроль ход расследования данного преступления.

Олейник должен будет представить главе СК России детальный доклад, отражающий все установленные на данный момент обстоятельства дела.

#нападение с ножом
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