Полицейские выявили более 40 преступлений, связанных с подделкой сертификата о вакцинации

Важным направлением в работе МВД по РТ сейчас является выявление изготовления, продажи и использования поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день выявлено 41 преступление, связанное с липовыми сертификатами. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Алексей Соколов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Подобные преступления квалифицируются как мошенничество, мелкое взяточничество, служебный подлог, а также подделка официальных документов или их приобретение.

«Заметно выросло число предложений по продаже сертификатов о вакцинации в социальных сетях. В том числе мошенники при получении денег не всегда выполняют свои обязательства», – добавил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что за полмесяца в РТ составили более 300 материалов за нарушения, связанные с QR-кодом.