Полицейские выяснили, кто приставал к 13-летней школьнице в Казани

В Казани полицейские оперативно проверили информацию о том, что возле ЖК «Арт Сити» к 13-летней девочке приставал незнакомец.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, к школьнице приставал 15-летний подросток. Его личность установлена.

«Все материалы переданы в следственный комитет для принятия дальнейшего решения», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полиция проверяет информацию, что в Казани незнакомец приставал к 13-летней девочке.