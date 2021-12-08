Полиция начала проверку после сообщения о педофиле в ЖК «Арт Сити» в Казани

В один из казанских отделов полиции обратилась женщина. Она сообщила, что к ее 13-летней дочери на территории жилого комплекса «Арт Сити» приставал неизвестный мужчина, он же предлагал девочке интим за деньги. Такая информация появилась в социальных сетях.

Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, в настоящее время сотрудники полиции по заявлению матери девочки проводят проверку.

Жительница одного из домов советского района Казани рассказала ИА «Татар-информ», что в чате жителей дома также появилась информация о похожем случае. Некий подозрительный мужчина, по словам жителей района, приставал к ребенку на улице Космонавтов. Есть ли на самом деле повод для волнений, предстоит выяснить полицейским.