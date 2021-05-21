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Ру Тат
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21 мая 2021  11:31
Полина Шевчук

Полицейские вернули владельцам похищенные во время ЧМ по футболу драгоценности

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Сегодня Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин вручил владельцам 2613 драгоценностей, которые были похищены с территории Казанской Ярмарки в июле 2018 года.

Глава министерства отметил, что кражи международного масштаба наиболее сложны в расследовании и раскрытии.

«На моей памяти, а на посту министра внутренних дел Татарстана я уже 9 лет, краж с таким большим ущербом не было. Это сравнимо только с крупными экономическими махинациями или финансовыми пирамидами», – подчеркнул Артем Хохорин.

Также министр отметил, что найти преступника удалось благодаря кропотливому труду сотрудников МВД – следователей, оперативников и экспертов. Для поимки похитителя драгоценностей были изучены записи с камер видеонаблюдения, проведены генетические экспертизы, опрошены свидетели и так далее.

Кроме того, уже после установления личности преступника, появились трудности с его экстрадицией из Аргентины в Россию, а также с поиском самих драгоценностей.

«Нашим сотрудникам пришлось буквально перепахать большой объем лесопосадки. Тем не менее, все украденные ювелирные изделия и драгоценные камни найдены», – подчеркнул глава МВД по РТ.

В свою очередь представитель компании, у которой были похищены ювелирные украшения, поблагодарил татарстанских полицейских за возврат ценностей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июле 2018 года во время проведения ЧМ по футболу с территории Казанской ярмарки были похищены драгоценности на сумму 160 млн рублей. Спустя некоторое время похитителя удалось установить. Им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро. В марте 2021 года подозреваемый был экстрадирован из Аргентины в Россию, где его поместили под стражу.
Мешки с похищенными драгоценностями нашли полицейские в казанском лесу. 
 

 

#кража в особо крупном размере #колумбия #бриллиант
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