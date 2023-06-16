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Полицейские установили подростка, который в Альметьевске стрелял из пистолета по ребенку
В Альметьевске полицейские установили подростка, который стрелял из пневматического пистолета на детской площадке, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
15 июня в дежурную часть в полицию поступило сообщение, что в одном из парков города подросток ранил ребенка из предмета, конструктивно схожего с пистолетом.
Прибывшие на место полицейские установили 12-летнего учащегося одной из школ города, стрелявшего из пистолета на детской площадке.
Он рассказал, что взял из тайника у родителей деньги, на которые купил оружие в одном из ТЦ. В первый день он попробовал пострелять в лесопосадке, а на следующий день, взял пистолет с собой на прогулку.
В какой-то момент подросток достал пистолет и начал стрелять в гулявшего на детской площадке 7-летнего мальчика, и ранил его. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
Против родителей возбуждено дело о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.
Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении продавца магазина, где мальчик приобрел оружие.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокуратура начала проверку по факту ранения 7-летнего ребенка в Альметьевске.
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