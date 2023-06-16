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Прокуратура проверяет инцидент с подростком, который выстрелил в ребенка в Альметьевске
Прокуратура проводит проверку по факту инцидента на детской площадке в Альметьевске, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в одном из парков города мальчик играл в детском тоннеле. К нему подбежал подросток с пневматическим пистолетом и дважды выстрелил в 7-летнего ребенка. Одна пуля отрикошетила, а вторая застряла в ноге мальчика.
Надзорное ведомство намерено выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также дать оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
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