Прокуратура проверяет инцидент с подростком, который выстрелил в ребенка в Альметьевске

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента на детской площадке в Альметьевске, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в одном из парков города мальчик играл в детском тоннеле. К нему подбежал подросток с пневматическим пистолетом и дважды выстрелил в 7-летнего ребенка. Одна пуля отрикошетила, а вторая застряла в ноге мальчика.

Надзорное ведомство намерено выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также дать оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.