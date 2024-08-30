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Полицейские установили личности питбайкеров, которые избили подростка в селе Усады
Сотрудники полиции установили всех участников конфликта в селе Усады, в результате которого 14-летний юноша получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Напомним, инцидент произошел несколько дней назад, когда двое 13-летних подростков нанесли несколько ударов по лицу 14-летнему оппоненту. Причиной конфликта якобы стало то, что пострадавший, имеющий необычный цвет волос, прогуливался с девушкой из Усад. В результате нападения у молодого человека диагностировали перелом костей лица.
В связи с данным происшествием следственными органами возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
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