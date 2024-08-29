После избиения подростка группой пит-байкеров в Усадах возбуждено уголовное дело

В социальных сетях появилась информация о жестоком нападении на подростка в селе Усады. Согласно сообщениям, группа местных несовершеннолетних, передвигающихся на питбайках, избила юношу из другого района.

Причиной конфликта якобы стало то, что пострадавший, имеющий необычный цвет волос, прогуливался с девушкой из Усад. В результате нападения у молодого человека диагностировали перелом костей лица. Его госпитализировали.

Следственный комитет отреагировал на данную информацию. Следователи подтвердили факт избиения подростка из Казани группой несовершеннолетних на почве личных неприязненных отношений.

В связи с данным происшествием следственными органами возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.