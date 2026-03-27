За четыре дня полицейские Татарстана выдворили почти 200 нелегальных мигрантов

В Татарстане подвели первые итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», которое проходило с 16 по 20 марта при участии полиции и УФСБ по республике.

Как сообщили в МВД по РТ, основной задачей операции было усиление контроля в сфере миграции, а также предотвращение правонарушений и возможных экстремистских проявлений с участием иностранцев. Проверялись места массового пребывания иностранцев, включая строительные площадки, объекты торговли, транспорта, сельского хозяйства и жилой сектор.

За время рейдов выявлено 989 нарушений миграционного законодательства. Так, 606 случаев связаны с нарушением режима пребывания или проживания в России, 127 нарушений допущены принимающей стороной (в том числе в части миграционного учета и оформления приглашений), 98 иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность незаконно, 158 работодателей нарушили правила привлечения иностранной рабочей силы.

По всем выявленным фактам составлены административные протоколы и назначены штрафы.

Кроме того, принято 192 решения об административном выдворении, а также 219 решений о запрете на въезд.

В рамках операции также зафиксировано 27 фактов нарушений с признаками преступлений. На данный момент возбуждено одно уголовное дело по статье об организации незаконной миграции и 14 дел – по фактам фиктивной постановки на миграционный учет.