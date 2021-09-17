Полицейские рассказали подробности нападения на фельдшера скорой в Казани

Как было установлено полицейскими, сегодня бригада медиков скорой помощи прибыла по вызову на улицу Годовикова. В какой-то момент к машине скорой подошла женщина и начала кричать. Медики попросили отойти и не мешать помогать потерпевшему.

Когда карета скорой начала отъезжать, ей дорогу перегородил автомобиль «Лада», в котором были три человека, в том числе женщина, которая кричала на медиков. Врачи попросили освободить поезд, но водитель не реагировал. Тогда фельдшер вышел на улицу и между ними произошла драка.

По данному факту полицейские начали проверку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани неизвестные напали на фельдшера скорой.