В Казани напали на фельдшера скорой, которая везла пациента с тяжелой травмой

Во дворе дома №15 на Годовикова в Авиастроительном районе Казани карете скорой помощи перегородил дорогу автомобиль.



Фото: © скриншот с видео

Врач вышел из машины и попросил пропустить скорую, объяснил, что они везут пациента с артериальным кровотечением – его необходимо срочно доставить в больницу. В этот момент из автомобиля вышли трое мужчин, напали на врача и начали его избивать.



Фото: © скриншот с видео

Поскольку пациенту необходима была срочная помощь, на место вызвали другую скорую, в нее пересадили мужчину, и она увезла в его в 12-ю городскую больницу.

«75-летний мужчина получил серьезную травму руки. Скорая забрала его с диагнозом рваные раны внутренней поверхности левой кисти, артериальное кровотечение», – рассказали агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Как выяснилось, дорогу первой скорой перекрыла машина соседей пострадавшего мужчины. На место вызвали полицейских, которые разбираются в обстоятельствах случившегося.