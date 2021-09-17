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Ру Тат
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17 сентября 2021  13:40

В Казани напали на фельдшера скорой, которая везла пациента с тяжелой травмой

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Во дворе дома №15 на Годовикова в Авиастроительном районе Казани карете скорой помощи перегородил дорогу автомобиль.  
 

 

Фото: © скриншот с видео 

Врач вышел из машины и попросил пропустить скорую, объяснил, что они везут пациента с артериальным кровотечением – его необходимо срочно доставить в больницу. В этот момент из автомобиля вышли трое мужчин, напали на врача и начали его избивать. 
 

 

Фото: © скриншот с видео

Поскольку пациенту необходима была срочная помощь, на место вызвали другую скорую, в нее пересадили мужчину, и она увезла в его в 12-ю городскую больницу.

«75-летний мужчина получил серьезную травму руки. Скорая забрала его с диагнозом рваные раны внутренней поверхности левой кисти, артериальное кровотечение», – рассказали агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ. 

Как выяснилось, дорогу первой скорой перекрыла машина соседей пострадавшего мужчины. На место вызвали полицейских, которые разбираются в обстоятельствах случившегося.

 

 

 

#нападение на скорую помощь
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