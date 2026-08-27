Полицейские рассказали, почему подростки в РТ совершают наркопреступления

Подростки могут совершать наркопреступления в расчете быстро подзаработать и остаться безнаказанными. Об этом на пресс-конференции МВД по РТ рассказал врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков, полковник полиции Павел Фоминых.

«Современные Интернет-ресурсы и программы позволяют организаторам наркобизнеса в условиях анонимности вербовать сбытчиков наркотиков среди несовершеннолетних, что способствует формированию у последних мнимого чувства безнаказанности», – рассказал полицейский.

Павел Фоминых также отметил, что создатели интернет-магазинов по продаже наркотиков часто инструктируют подростков о том, как избежать ответственности. Тем не менее, это не удается, поскольку у правоохранительных органов есть методы выявления подобных схем.

«Анализ судебной практики показывает, что по результатам рассмотрения уголовных дел в суде зачастую назначаются наказания в виде реальных сроков лишения свободы, поскольку сбыт наркотиков – это категория особо тяжких преступлений», – отметил Фоминых.

Всего с начала года в Татарстане были задержаны 26 детей, вовлеченных в преступления с наркотиками. Из них лишь 4 не достигли уголовно-наказуемого возраста, добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что преступления с наркотиками чаще всего совершают татарстанцы до 24 лет.