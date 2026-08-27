В МВД рассказали, что наркопреступления чаще совершают татарстанцы до 24 лет

В Татарстане наркопреступления чаще всего совершают молодые люди от 18 до 24 лет. Об этом на пресс-конференции МВД по РТ рассказал врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков, полковник полиции Павел Фоминых.

«Большая часть совершающих преступления с наркотиками – молодежь от 18 до 24 лет, на них приходится порядка 20%. Также от 25 до 30 лет – порядка 10% и более. К сожалению, у нас случаются задержания и вовлечения несовершеннолетних в оборот. Это и потребители, и сбытчики, желающие немного подзаработать», – рассказал полицейский.

Отмечается, что среди всех задержанных за преступления с наркотиками в Татарстане доля несовершеннолетних составляет 5%.