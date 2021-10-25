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Ру Тат
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25 октября 2021  10:11
Павел Климчак

Полицейские поймали чистопольца, который украл у ребенка самокат

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Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых увидели, как пьяный мужчина подошел к двум подросткам, отобрал у одного из них самокат и уехал.

Оперативники установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель. Во время допроса он уверял полицейских, что ничего не помнит и не понимает, как это могло произойти. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Чистопольскому району.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

#грабеж #Чистополь #самокат
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