Полицейские поймали чистопольца, который украл у ребенка самокат

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых увидели, как пьяный мужчина подошел к двум подросткам, отобрал у одного из них самокат и уехал.

Оперативники установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель. Во время допроса он уверял полицейских, что ничего не помнит и не понимает, как это могло произойти. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Чистопольскому району.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».