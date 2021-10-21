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Ру Тат
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21 октября 2021  13:09
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после того, как пьяный чистополец отнял самокат у ребенка

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По версии следствия, накануне днем на улице Комсомольская в Чистополе пьяный мужчина подошел к 11-летнему мальчику, стал ему угрожать и отнял самокат. Школьник пошел за обидчиком, с просьбой вернуть самокат. Однако мужчина ударил его по руке и сбежал. Чуть позже самокат был найден в мусорном контейнере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Следователи и полицейские разыскивают злоумышленника и выясняют обстоятельства произошедшего.
 

#грабеж #следком рт #ударил ребенка
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