Уголовное дело завели после того, как пьяный чистополец отнял самокат у ребенка

По версии следствия, накануне днем на улице Комсомольская в Чистополе пьяный мужчина подошел к 11-летнему мальчику, стал ему угрожать и отнял самокат. Школьник пошел за обидчиком, с просьбой вернуть самокат. Однако мужчина ударил его по руке и сбежал. Чуть позже самокат был найден в мусорном контейнере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Следователи и полицейские разыскивают злоумышленника и выясняют обстоятельства произошедшего.

