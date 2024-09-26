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Происшествия 26 сентября 2024 14:51

Полицейские передали в Следком материалы об избиении школьницы в Нижнекамске

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Мама школьницы из Нижнекамска, которую жестоко избил сверстник, написала заявление в полицию. Полицейские провели проверку и направили материалы в Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Напомним, инцидент произошел 24 сентября в школе №31. По словам учителя, 10-летний мальчик и 9-летняя девочка не поделили пластилин. Дети начали ругаться, перепалка переросла в драку.

На произошедшее оперативно отреагировала оказавшаяся рядом учитель начальных классов. Фельдшер школы оказала детям первую помощь, а родителям учеников сразу же сообщили о случившемся по телефону.

Как стало известно «Татар-информу», ни девочка, ни мальчик на учете в ПДН не состояли

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