Полицейские открыли огонь, преследуя пьяного водителя в Татарстане

Пьяный водитель «Лада Нива» пытался умчаться от полицейских в Татарстане, однако правоохранители настигли его. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На своем канале в МАКС она опубликовала видео погони.

Водитель «Нивы», удирая от автоинспекторов, съехал с трассы в поле. Требования стражей порядка остановиться лихач проигнорировал. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь. «Нива» остановилась, когда колеса были пробиты.

При задержании нарушитель оказал сопротивление. Тем не менее, он был задержан. В отношении мужчины составили несколько административных протоколов, а следственные органы завели на него дело о применении насилия в отношении представителя власти: в момент задержания злоумышленник нанес телесные повреждения одному из полицейских.