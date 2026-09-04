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Происшествия 4 сентября 2026 10:25

Полицейские открыли огонь, преследуя пьяного водителя в Татарстане

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Полицейские открыли огонь, преследуя пьяного водителя в Татарстане

Пьяный водитель «Лада Нива» пытался умчаться от полицейских в Татарстане, однако правоохранители настигли его. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На своем канале в МАКС она опубликовала видео погони.

Водитель «Нивы», удирая от автоинспекторов, съехал с трассы в поле. Требования стражей порядка остановиться лихач проигнорировал. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь. «Нива» остановилась, когда колеса были пробиты.

При задержании нарушитель оказал сопротивление. Тем не менее, он был задержан. В отношении мужчины составили несколько административных протоколов, а следственные органы завели на него дело о применении насилия в отношении представителя власти: в момент задержания злоумышленник нанес телесные повреждения одному из полицейских.

#погоня со стрельбой #погоня дпс #погоня за автомобилем
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