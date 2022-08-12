Полицейские нашли ребенка, которого отец украл у матери в Казани

Напомним, 10 августа на улице Баруди 37-летний мужчина после ссоры со своей супругой отобрал у нее двухлетнего сына и сбежал с ним на машине.

В этот же день сотрудники полиции вместе с инспекторами ГИБДД в Нижнем Новгороде остановили автомобиль, за рулем которого был мужчина. Ребенка вернули матери. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно «Татар-информу», мужчина имеет двойное гражданство: российское и немецкое.