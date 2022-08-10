Казанец после ссоры с женой отобрал маленького сына и сбежал

В отдел полиции «Зареченский» в Казани поступило сообщение о том, что на улице Баруди мужчина похитил двухлетнего ребенка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

На месте полицейские установили, что женщина с сыном, мужем и свекром возвращались домой. В какой-то момент между супругами произошла ссора, во время которой мужчина схватил малыша и скрылся во дворах.

«В настоящее время сотрудники полиции изучают камеры видеонаблюдения, опрашивают очевидцев происшествия. Приняты меры к задержанию 37-летнего мужчины», – пояснили в пресс-службе управления.

