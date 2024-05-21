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Полицейские нашли подростков, устроивших потасовку в казанском ЖК «Салават Купере»
Полицейские Казани установили всех подростков – участников конфликта в Кировском районе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
Напомним, на днях в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что в парке жилого комплекса «Салават Купере» группа подростков избила сверстника. Автор публикации отмечал, что дети терроризируют целый район и ведут себя крайне агрессивно.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Они установили, что между несколькими подростками возник конфликт, который перерос в потасовку.
«По данному факту все участники конфликта установлены. В настоящее время дается оценка степени вины каждого из участников происшествия. Материалы дела направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения», – сообщили в ведомстве.
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