Полицейские Казани ищут подростков, устроивших потасовку в ЖК «Салават Купере»

Накануне в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что в парке жилого комплекса «Салават Купере» группа подростков избила сверстника. Автор публикации отмечал, что дети терроризируют целый район и ведут себя крайне агрессивно.

В пресс-службе УМВД Казани сообщили «Татар-информу», что после поступления сообщения о травмировании ребенка на место прибыли полицейские. Они установили, что в одном из жилищных комплексов Кировского района между несколькими подростками возник конфликт, который перерос в потасовку.

Сейчас полицейские устанавливают личности участников конфликта и выясняют обстоятельства произошедшего.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – указали в ведомстве.