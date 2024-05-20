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Полицейские Казани ищут подростков, устроивших потасовку в ЖК «Салават Купере»
Накануне в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что в парке жилого комплекса «Салават Купере» группа подростков избила сверстника. Автор публикации отмечал, что дети терроризируют целый район и ведут себя крайне агрессивно.
В пресс-службе УМВД Казани сообщили «Татар-информу», что после поступления сообщения о травмировании ребенка на место прибыли полицейские. Они установили, что в одном из жилищных комплексов Кировского района между несколькими подростками возник конфликт, который перерос в потасовку.
Сейчас полицейские устанавливают личности участников конфликта и выясняют обстоятельства произошедшего.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – указали в ведомстве.
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