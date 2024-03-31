Полицейские начали проверку после сообщения об угрозах в соцсетях подростку из Чистополя

В Чистополе полицейские проводят проверку о получении подростком угроз в социальных сетях. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее агентство рассказывало, что после теракта в «Крокус Сити холле» в Подмосковье подросткам по всей стране начали массово приходить сообщения с предложениями за деньги заминировать крупные объекты инфраструктуры.

Подобное сообщение пришло десятикласснику из Чистополя – ему предложили устроить теракт в родном городе, обещая снабдить всем необходимым для этого и заплатить за работу 2 миллиона рублей. Просьбы подкреплялись угрозами жестокой расправы.

Для проведения проверки к подростку выезжали полицейские. Однако, как стало известно «Татар-информу», семья отказалась открывать дверь стражам порядка. Телефон и ноутбук сына, через которые ему поступали сообщения, мать подростка также передавать отказалась.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают факты получения угроз и тех, кто присылал сообщения.

Как удалось выяснить «Татар-информу», мальчик, которому поступили угрозы в соцсети, учится в 10 классе и находится на домашнем обучении, в основном ведет затворнический образ жизни.