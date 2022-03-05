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Ру Тат
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Происшествия
5 марта 2022  12:12
Павел Климчак

Полицейские начали проверку после ДТП с автобусом и фурой в Татарстане

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Сотрудники полиции начали проверку после аварии с участием рейсового автобуса №104 и фуры Volvo на трассе в Зеленодольском районе республики.

В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на трассе Зеленодольск – Казань, около поворота на Сафоново столкнулись автобус и фура. Последствия аварии попали на видео. В ДТП пострадали трое пассажиров и водитель автобуса.

#проверка #ДТП
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