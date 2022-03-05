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Ру Тат
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Происшествия
5 марта 2022  11:01
Павел Климчак

На видео сняли последствия аварии с автобусом и грузовиком на трассе в Татарстане

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Сегодня на трассе Зеленодольск – Казань, около поворота на Сафонова произошла авария с участием автобуса маршрута №104 и грузовика. Последствия ДТП снял на видео корреспондент «Татар-информа».

Как стало известно агентству, в результате ДТП оба водителя оказались зажаты в салоне. В аварии травмы получили четыре человека: трое пассажиров и водитель автобуса.

Выяснилось, что фура начала разворачиваться в неположенном месте, а автобус, который ехал сзади, не успел затормозить. Всех пострадавших увезли в больницу.

#ДТП
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