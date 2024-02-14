Полицейские Казани рассказали, что задержанным в Залесном с ружьем оказался подросток

В Казани полицейские выясняют обстоятельства, связанные с подростком, который прогуливался по улице с пневматическим оружием. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.

Напомним, сегодня в мессенджерах появились сообщения о том, что возле ЖК «Залесный Сити» в Казани ходит мужчина с оружием. Его сняли на фото, в комментариях писали, что неизвестный направился в сторону школы.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, мужчина шел в сторону леса, чтобы пострелять из пневматической винтовки. Никакой угрозы окружающим он не представлял.

Выяснилось, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес, предварительно с пневматическим оружием. Со слов подростка намерений причинить кому-либо вреда у него не было. Возвращаясь домой, его заметили очевидцы и сообщили в полицию.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», – указали в ведомстве.