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Полицейские проверили мужчину с пневматическим оружием, которого сняли на фото в Залесном
Сегодня в мессенджерах появились сообщения о том, что возле ЖК «Залесный Сити» в Казани ходит мужчина с оружием. Его сняли на фото, в комментариях писали, что неизвестный направился в сторону школы.
Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, мужчина шел в сторону леса, чтобы пострелять из пневматической винтовки. Никакой угрозы окружающим он не представлял.
Полицейские побеседовали с ним, убедились, что опасности нет и отпустили его.
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