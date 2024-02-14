Полицейские проверили мужчину с пневматическим оружием, которого сняли на фото в Залесном

Сегодня в мессенджерах появились сообщения о том, что возле ЖК «Залесный Сити» в Казани ходит мужчина с оружием. Его сняли на фото, в комментариях писали, что неизвестный направился в сторону школы.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, мужчина шел в сторону леса, чтобы пострелять из пневматической винтовки. Никакой угрозы окружающим он не представлял.

Полицейские побеседовали с ним, убедились, что опасности нет и отпустили его.