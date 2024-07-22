Полгода спасали раненых бойцов: семья медиков из Казани приехала в отпуск из зоны СВО

23-летний Инсаф и 25-летняя Илюза Нуриевы вернулись в Казань в отпуск. В январе 2024 года супруги подписали контракт с Миниобороны РФ и отправились в зону боевых действий. Они оба имеют медицинское образование, до поездки на СВО Инсаф работал медбратом в казанской больнице № 7, а Илюза лабораторным техником Центра переливания крови ДРКБ.

Для Инсафа это не первая поездка. Молодой человек, как и его супруга, состоит в «Молодой Гвардии», и когда объявили сбор волонтеров с медицинским образованием он откликнулся одним из первых. Тогда он отправился на Донбасс, где пробыл две недели. Он оказывал людям медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, помогал вместе с другими волонтерами и взрослым, и детям.

18 января 2023 года ребята поженились и ровно через год, в годовщину своей свадьбы, подписали контракт. Спустя полгода они вернулись в отпуск.

Фото: © «Татар-инофрм»

«В Первый день, прибыв в зону боевых действий, заступили на боевое дежурство. Я работал медбратом, водителем-санитаром скорой медицинской помощи, эвакуировал тяжело раненых пациентов по районным госпиталям», – рассказал Инсаф Нуриев.

Он лично участвовал при проведении операций и ассестировал хирургам.

«В первый день было страшно, были слышны грохоты, шли бомбежки. Себя я успокаивала, тем, что это всего лишь гроза. Мы работали в госпитале, где все окна были закрыты и свет мы практически не видели. Также работала в приемной сортировочного отделения медсестрой. Первый раз, когда увидела то, что раненый прибыл, был шок, но мы справились, все хорошо», – рассказал Илюза.

Супруги говорят, что на передовой часто встречали земляков, и было очень приятно услышать татарскую речь вдали от дома.