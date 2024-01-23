«Поняли, что нужны на передовой»: молодая семья медиков решила провести Год семьи на СВО

Инсаф и Илюза Нуриевы – молодая семья медиков из Татарстана – отправились в зону СВО добровольцами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молодежь ведь должна расти, должна двигаться, зачем под юбкой сидеть?»

Чета Нуриевых прибыла сегодня на вокзал за час до отправления поезда Киров – Кисловодск. Проводить их собрались родные, друзья и соратники из «Молодой Гвардии», в которой состоят супруги – 23-летний Инсаф и 24-летняя Илюза Нуриевы. Девушка волновалась, поскольку из-за 10-балльных пробок опаздывали ее мама и бабушка. Ее свекровь – мама Инсафа и его бабушка приехали поддержать молодых людей чуть раньше.

«Я уверена в своем внуке. Он с детства был самостоятельным, сам всего добивался, он решительный и инициативный. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он остался дома, но если он для себя решил – как я могу его отговаривать? Они с женой поняли, что нужны на передовой, что должны оказывать помощь людям, должны принимать участие в этих событиях. Поэтому я поддерживаю их. Молодежь ведь должна расти, должна двигаться, зачем под юбкой сидеть? Я сама рисковая, и он такой», – поделилась Венера Гиниятова, бабушка Инсафа Нуриева.

Венера Гиниятова: «Молодежь ведь должна расти, должна двигаться, зачем под юбкой сидеть? Я сама рисковая, и он такой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мама молодого человека расплакалась, рассказывая о сыне.

«У него очень натянутые отношения с отцом. Мне кажется, что где-то глубоко в душе сын хочет доказать, что способен на большее. Когда Инсаф в первый раз поехал на СВО, отец даже не дал ему напутственных слов и сегодня тоже не пришел проводить», – рассказала мама медика Альфия Нуриева.

Мама молодого человека расплакалась, рассказывая о сыне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как-то мы вывозили мать с ребенком во время бомбежки города»

Как оказалось, в первый раз Инсаф ездил в зону СВО в прошлом году.

«Когда объявили о сборе волонтеров с медицинским образованием для отправки на Донбасс, я одним из первых без раздумий откликнулся. По образованию я медбрат, поэтому до того, как отправиться туда, я помогал жителям Донбасса, которые приехали в Казань. От них я узнал, что там еще есть люди, которые нуждаются в помощи, особенно в медицинской. Кто-то из них рассказал, как они больше месяца лежали в подвалах без еды и воды, как под звуки обстрела добирались до медпункта», – поделился молодой человек.

На Донбассе он пробыл две недели, оказывал людям медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, помогал с другими волонтерами и взрослым, и детям.

«Приходили домой к тем, кто не мог самостоятельно прийти в больницу. Трудностей было много. Мы попадали под обстрелы, даже в полукилометре от нас шли бои. Как-то мы вывозили мать с ребенком из дома, в это время город бомбили», – рассказывает Инсаф.

В первый раз Инсаф ездил в зону СВО в прошлом году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Было страшно, что следующий день для меня может так и не наступить»

Прошлая поездка Инсафа в зону СВО продлилась две недели. Сначала волонтеров отправили в Безыменное, но потом попросили поехать в Мариуполь.

«Мало кто согласился, в то время Мариуполь находился под обстрелами. Но меня это не испугало. Ночью в этот же день мы отправились в путь. Ехать было страшно – не знаешь, откуда и куда прилетит снаряд. На месте мы организовали пункт медицинской и гуманитарной помощи», – вспоминает Инсаф.

Он оказывал медицинскую доврачебную помощь жителям Мариуполя.

«Иногда приходилось даже самому зашивать раны, так как врачи были заняты тяжелоранеными пациентами. За все это время я научился акладывать повязки разных типов, обрабатывать осколочные и пулевые ранения в полевых условиях. Больше всего мне запомнились ежесекундные выстрелы. В первые дни было страшно засыпать под эти звуки, казалось, что вот-вот снаряд залетит прямо в окно. А больше всего удивляло спокойствие жителей, особенно детей», – поделился Инсаф.

Как-то волонтеры решили устроить праздник во дворе одного из домов – дети играли и веселились, совсем не обращая внимания на то, что за пределами двора шел обстрел.

«За все это время я никак не мог связаться с моими родными. Было страшно, что следующий день для меня может так и не наступить. А я даже не успел попрощаться с родными», – говорит он.

«Иногда приходилось даже самому зашивать раны, так как врачи были заняты тяжелоранеными пациентами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Маленький мальчик со слезами на глазах умолял спасти его бабушку»

Инсаф вспоминает обстрелянные магазины, полуразрушенные многоэтажки и обгорелые автомобили.

«Помню, как в первый день мы поехали к женщине, которая находилась под завалами. Она рассказывала, что сидела у себя в зале, смотрела телевизор и в какой-то момент вспышка – и она уже под завалами и половины квартиры нет. Так она пролежала трое суток, пока мы не приехали. Много раз приходилось ездить для оказания помощи в жилые дома, спускать тяжелораненых жителей с пятых, седьмых этажей. Среди них были и те, кто лежал с инсультом, инфарктом, были инвалиды», – поделился он.

Больше всего Инсафу запомнился случай, когда помощь оказать он и другие волонтеры так и не смогли.

«К нам подбежал маленький мальчик и со слезами на глазах умолял спасти его бабушку, которая застряла под плитами в подвале. Он так сильно кричал! Мы прибежали на место и увидели, что его бабушку накрыло сразу шестью плитами, очень большими и неподъемными. Своими силами справиться было невозможно, нужна была техника, но так как двор был просто усеян минами и неразорвавшимися снарядами, помочь женщине мы не могли», – с горечью рассказывает Инсаф.

Также медик рассказал историю о ребенке, который нес лекарства для своей бабушки.

«Когда он шел со стороны левого берега, ВСУ и группировка “Азов” начали обстреливать мальчика, целясь в руки и ноги. Подросток в итоге донес лекарства до своей бабушки, но был тяжело ранен. Как я узнал, после этого случая его забрали наши военные и передали врачам», – вспоминает он.

Инсаф признался, что ехать страшно, но мысль о том, что на передовой его помощь очень нужна, помогает справиться с любыми сомнениями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вместе трудности переживать намного проще»

В этот раз Инсаф отправляется в зону СВО на год. Он заключил контракт – теперь он не волонтер, а военнослужащий.

«В этот раз условия будут другими, мы будем находиться на первой линии, где идет соприкосновение с противником. Нашей задачей станет эвакуация раненых, оказание им первой помощи», – говорит новобранец.

Он признался, что ехать страшно, но мысль о том, что на передовой его помощь очень нужна, помогает справиться с любыми сомнениями.

Супруга Инсафа – лаборант. Она будет так же, как и муж, находиться на передовой. Говорит, что в прошлый раз ждать мужа было очень сложно, хоть и длилась его поездка не так долго. Поэтому решила отправиться с ним: вместе трудности переживать намного проще.

Илюза Нуриева – лаборант. Она будет так же, как и муж, находиться на передовой Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Знаю, что рядом с мужем не пропаду»

Инсаф сделал предложение в 2022 году на одной из образовательных смен активистов «Молодой Гвардии».

«Мы поженились 19 января 2023 года, а в этом году в этот же день подписали контракт. Мы решили, что раз объявлен Год семьи, нам нужно провести его вместе, помогая другим. Я понимаю, что еду не одна, я уверена в своем муже. Знаю, что рядом с ним я не пропаду», – рассказала Илюза Нуриева.

Девушка поделилась, что хорошо представляет, что ее ждет. И различные испытания, такие как обстрелы, отсутствие воды и электричества, ее нисколько не смущают. К тому же ее отец регулярно ездит на новые территории с гуманитарной миссией и рассказывает дочери, как там живут люди.

Девушка поделилась, что хорошо представляет, что ее ждет Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Он ездит туда каждые два месяца, возит помощь. Благодаря его рассказам в том числе мы понимали, насколько там не хватает медицинской помощи. Я считаю, что моя профессия очень нужна в зоне СВО, ведь постановка диагноза очень важна, а без анализов понять, что происходит с человеком, очень сложно. Я очень надеюсь, что там мы не увидим “двухсотых”, что мы поможем всем, что все вернутся домой живыми», – поделилась она.

«Он обязательно вернется и без всяких примет»

Как вести себя в зоне боевых действий, Нуриевы прекрасно знают – они прошли обучение в «Молодой Гвардии».

«Мы решили, что раз объявлен Год семьи, нам нужно провести его вместе, помогая другим» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я знаю, что к посторонним людям лучше не подходить, слушать нужно только своих командиров. Лучше не находиться в местах скопления людей, потому что большая вероятность, что именно туда упадет снаряд. Мы едем в батальон, где много опытных людей. Кроме нас там есть еще несколько семей, и все они спокойно работают», – рассказала Илюза.

Девушка поделилась, что они планируют рождение ребенка, но пока этот вопрос придется отложить как минимум на год.

«Тем, кто раздумывает, ехать на СВО или нет, я посоветовала бы слушать свое сердце, ведь это ваша жизнь и вам решать, где вы нужны, а где нет. Если вы считаете, что ваша помощь нужна, конечно, нужно ехать», – говорит она.

Последние перед отправкой объятия, напутствия и слезы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда на вокзале объявили о прибытии поезда, собравшиеся засуетились, взяли вещи и побежали к платформе, к которой подъезжал состав. Родные Илюзы все-таки успели проводить молодых. Последние перед отправкой объятия, напутствия и слезы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед самым отходом поезда бабушка Инсафа вспомнила, что забыла дать внуку надкусить хлеб. Сказала, что это хорошая примета перед долгим отъездом, но строгая проводница уже не впустила ее в вагон. Женщина сильно расстроилась, но остальные ее успокоили: «Не волнуйтесь, он обязательно вернется и без всяких примет».

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