Покупателем «Мотовилихинских заводов» стал челнинский «Ремдизель»

Мотовилихинские заводы в Перми

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АО «Ремдизель» из Набережных Челнов приобрело производственные мощности признанного банкротом пермского ПАО «Мотовилихинские заводы». О заключении договора купли-продажи с единственным участником торгов проинформировал конкурсный управляющий Мотовилихинских заводов, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее, 21 сентября, «Ремдизель» предложил за лот 1,3 млрд рублей. Однако в итоге имущественный комплекс Мотовилихинских заводов оказался продан по меньшей цене — за 1 млрд 276 млн рублей. Это произошло из-за уменьшения размера дебиторской задолженности дочерних предприятий компании (ООО «Тепло-М», ООО «МГМ» и ЗАО «СКБ») на дату заключения договора, пояснил конкурсный управляющий.

У государства был месяц на выкуп имущества Мотовилихинских заводов, так как они являются стратегическим предприятием. Впрочем, оно не воспользовалось своим преимущественным правом.

Стоит отметить, что покупатель обязан сохранять целевое назначение имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения, а также исполнять договоры должника, связанные с выполнением гособоронзаказа.

Пермское ПАО «Мотовилихинские заводы» — старейшее из действующих металлургических предприятий Урала. Оно было основано в 1736 году как Мотовилихинский медеплавильный завод. Здесь производят боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Град» и «Смерч», их модифицированные варианты «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также нефтепромысловое оборудование.



С 2018 года предприятие находится в состоянии банкротства. На данный момент производственной деятельностью в военной сфере занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а в гражданской — ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Основным кредитором является компания «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех»).