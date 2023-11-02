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Покупателем «Мотовилихинских заводов» стал челнинский «Ремдизель»
АО «Ремдизель» из Набережных Челнов приобрело производственные мощности признанного банкротом пермского ПАО «Мотовилихинские заводы». О заключении договора купли-продажи с единственным участником торгов проинформировал конкурсный управляющий Мотовилихинских заводов, пишет газета «Коммерсантъ».
Ранее, 21 сентября, «Ремдизель» предложил за лот 1,3 млрд рублей. Однако в итоге имущественный комплекс Мотовилихинских заводов оказался продан по меньшей цене — за 1 млрд 276 млн рублей. Это произошло из-за уменьшения размера дебиторской задолженности дочерних предприятий компании (ООО «Тепло-М», ООО «МГМ» и ЗАО «СКБ») на дату заключения договора, пояснил конкурсный управляющий.
У государства был месяц на выкуп имущества Мотовилихинских заводов, так как они являются стратегическим предприятием. Впрочем, оно не воспользовалось своим преимущественным правом.
Стоит отметить, что покупатель обязан сохранять целевое назначение имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения, а также исполнять договоры должника, связанные с выполнением гособоронзаказа.
С 2018 года предприятие находится в состоянии банкротства. На данный момент производственной деятельностью в военной сфере занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а в гражданской — ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Основным кредитором является компания «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
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