Челнинский «Ремдизель» выиграл торги по продаже мощностей Мотовилихинских заводов

Мотовилихинские заводы в Перми

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АО «Ремдизель» из Набережных Челнов выиграло торги по продаже производственных мощностей ПАО «Мотовилихинские заводы», производящего реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч». Об этом рассказали в компании «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех»), передает ТАСС.

Организованные в ходе процедуры банкротства Мотовилихинских заводов торги по продаже профильного (стратегического) имущества, задействованного в основной производственной деятельности предприятия, завершены.

«На участие в торгах поступила одна заявка участника торгов — акционерное общество „Ремдизель“ с ценой предложения 1,3 млрд рублей. В соответствии с законом о банкротстве Российская Федерация в течение месяца с даты подписания протокола об итогах торгов вправе заключить договор купли-продажи <…> по цене предложения и на условиях конкурса», — пояснили в компании.

Покупатель будет обязан сохранять целевое назначение имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения, а также исполнять договоры должника, связанные с выполнением гособоронзаказа.

Пермское ПАО «Мотовилихинские заводы» — старейшее из действующих металлургических предприятий Урала. Оно было основано в 1736 году как Мотовилихинский медеплавильный завод. Сейчас здесь производят боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Град» и «Смерч», их модифицированные варианты «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также нефтепромысловое оборудование. С 2018 года предприятие находится в состоянии банкротства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинский «Ремдизель» представил на форуме «Армия-2023» прототип беспилотного броневика.