Поклонники проекта «СалаваTikи» обучаются в специальной «Школе Салаватиков»

Участники группы «СалаваТік» записали очередной клип — на этот раз на песню «Гөлләрем» («Цветочки мои»), а их поклонники учатся в специальной «Школе Салаватиком».

Слова к песне «Гөлләрем» написал поэт, журналист, заслуженный работник культуры, член Союза писателей РТ Мирхади Разов, а создатель музыки — известный композитор Виталий Агапов.

«Песни Виталия Агапова, написанные для детей, очень любят наши маленькие зрители. В свое время песни с присущим только им красивым звучанием и содержанием обогатили мир татарской детской музыки. Мы рады, что благодаря „СалаваТікам“ и современные дети могут услышать такие песни, как „Минем нәни дусларым“ („Мои маленькие друзья“), „Мактанчык үрдәк“ („Хвастливая утка“). Мы уверенны, новая песня «Гөлләрем“ тоже найдет своего слушателя», — заметила главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

У «СалаваТіков» очень много поклонников. Около 60 из них обучаются в «Школе Салаватиков», развивая свои способности по четырем направлениям два раза в неделю. Особенно детям нравятся уроки татарского языка.

«Во время уроков мы делаем большой упор на разговорный язык, на пополнение словарного запаса. Занятия проходят в виде игры. Несмотря на то, что многие малыши говорят по-татарски, в большинстве случаев они не понимают смысла слов. Некоторые звуки произносят неправильно, появляется акцент. В исправлении подобных ошибок помогает татарский фольклор. Дети развивают языковые навыки через скороговорки и четверостишия. На занятиях мы охватываем самые разные темы, слушаем песни „СалаваТіkов“, смотрим видео с YouTube-канала журнала „Салават купере“. Изучаем татарский язык с песнями и танцами», — пояснила Гульназ Ярмиева, преподаватель татарского языка в школе «Салаватики» и заместитель главного редактора журнала «Салават купере».

Всего в «Школе Салаватиков» состоялось восемь уроков, а они уже готовятся к летнему концерту. «Мы планируем сделать выпускной вечер незабываемым. Написан сценарий, распределены роли, начались репетиции», — раскрыли имеющиеся планы организаторы «Школы Салаватиков».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «СалаваTikи» записали видео на 63-ю песню и встретились с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.